В Израиле негативно восприняли мирное соглашение между США и Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с содержанием договорённостей.

Главные претензии Тель-Авива связаны с тем, что документ не даёт ясности по судьбе запасов обогащённого урана Ирана, содержит мало ограничений для ядерной программы и, по мнению израильской стороны, во многом строится на доверии к Тегерану.

Также в Израиле считают, что сделка позволит Ирану получить экономическую передышку и не содержит жёстких обязательств по прекращению поддержки союзных группировок, включая «Хезболлу». Дополнительное раздражение вызвало то, что соглашение затрагивает ситуацию в Ливане, хотя Израиль выступал против такой увязки.

По данным NYT, На премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается сильное давление. От него требуют, чтобы он «не подчинялся диктату Трампа», однако сам Нетаньяху не хочет публично выступать против американского президента, поскольку считает их отношения одним из главных «политических козырей».

Согласно условиям сделки, Иран должен открыть Ормузский пролив, США — ослабить ограничения в отношении иранских портов, а режим прекращения огня продлевается ещё на 60 дней для дальнейших переговоров по ядерной программе и санкциям.

Израильские политики и эксперты опасаются, что ключевые требования страны — от ограничения ракетной программы Ирана до прекращения поддержки союзников Тегерана — в соглашении фактически не отражены. Оппозиция уже назвала возможные условия серьёзным внешнеполитическим поражением Израиля.

Бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман, который ранее поддерживал Нетаньяху, но сменил свою позицию, заявил, что мирное соглашения является «катастрофой с точки зрения Израиля».

Лидер израильской оппозиционной партии Израиля «Еш Атид» Яир Лапид, в свою очередь, выразил надежду, что сообщения о соглашении с Ираном не соответствуют действительности.