Четверо членов иранской делегации выиграли апелляцию на отказ в выдаче виз для въезда в США для участия в чемпионате мира по футболу.

Об этом сообщает BBC.

Изначально в американских визах было отказано 15 членам иранской делегации. Десять человек оспорили этот отказ, и только четверым удалось выиграть поданную апелляцию. Среди получивших визы — член технического персонала команды, работающий аналитиком, и два сотрудника международного отдела федерации.

Апелляцию на визу подал в том числе президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж, однако ему было отказано.