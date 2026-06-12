Старшая дочь короля Таиланда Рамы X, принцесса Баджракитиябха Нарендира Дебьявати (принцесса Па), скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщила пресс-служба королевского дворца.

В декабре 2022 года принцесса потеряла сознание во время поездки в национальный парк. Ее доставили на вертолете в больницу в Бангкоке, где она и находилась до смерти. В сознание старшая дочь короля так и не пришла.

Принцесса Па получила юридическое образование в США, работала прокурором, занимала дипломатические посты и представляла Таиланд в международных организациях. В последние годы она активно занималась защитой прав женщин-заключённых и вопросами верховенства закона.

После её смерти в Таиланде будет объявлен национальный траур. Принцесса считалась одной из возможных претенденток на престол, однако официальным наследником остаётся сын короля Рамы X — принц Дипангкорн Расмичоти.