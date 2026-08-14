Заместитель премьера, министр обороны Грузии Иракли Чиковани встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

В ходе встречи Гулиев представил министру обороны Грузии нового военного атташе, полковника Арзу Гасанова.

В ходе встречи подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном имеет большое значение в сфере региональной безопасности.

Стороны также обсудили вопросы, реализуемые и планируемые в рамках двустороннего и трехстороннего сотрудничества в области обороны.