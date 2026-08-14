Неопознанный дрон обнаружили на вспомогательном объекте военно-морской базы США в итальянском Неаполе, сообщает Stars and Stripes.
После находки сотрудники службы безопасности приняли меры предосторожности. Итальянские правоохранители обследовали беспилотник и установили, что он не содержит взрывчатых веществ и не представляет угрозы детонации. После этого периметр безопасности был снят.
Модель и производитель аппарата неизвестны. Также не установлено, был ли дрон оснащен камерой или другим оборудованием для наблюдения. Полиция изъяла устройство, обстоятельства его появления на территории базы расследуются.
На американской базе в Неаполе размещаются силы Шестого флота США.