Министерство иностранных дел Ирана резко осудило недавние удары США по территории страны, заявив, что они фактически сделали действовавшее двухмесячное перемирие бессмысленным.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что удары США являются явным нарушением Устава ООН и норм международного права. Отдельно отмечается, что страны региона не должны позволять использовать свою территорию для атак против Ирана.

«Иран сохраняет за собой право на самооборону и нейтрализацию источника атаки», — говорится в заявлении.

Кроме того, Тегеран призвал государства — члены ООН, включая членов Совета Безопасности и Генерального секретаря организации, занять чёткую позицию в отношении действий США и Израиля, подчеркнув недопустимость «молчания и неопределённости» со стороны международного сообщества.

В ночь на 11 июня, Центральное командование США заявило, что американские военные нанесли новые удары по целям на территории Ирана «в целях самообороны». В ответ Иран нанес удары по месту дислокации F-15, F-16 и F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.