США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе американский вертолёт Apache.

В Центральном командовании США заявили, что операция является «соразмерным ответом» на действия Тегерана. Ранее о неизбежном ответе объявил президент США после уничтожения вертолёта.

По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в Сирике, на острове Кешм, в Минабе, в портовом городе Бендер-Аббас. Тегеран пообещал ответить на атаку США.

В ответ Иран запустил баллистические ракеты Qadr и Emad, а также твердотопливную баллистическую ракетуKheibar Shekan по американским целям в регионе.