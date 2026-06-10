США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе американский вертолёт Apache.
В Центральном командовании США заявили, что операция является «соразмерным ответом» на действия Тегерана. Ранее о неизбежном ответе объявил президент США после уничтожения вертолёта.
По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в Сирике, на острове Кешм, в Минабе, в портовом городе Бендер-Аббас. Тегеран пообещал ответить на атаку США.
В ответ Иран запустил баллистические ракеты Qadr и Emad, а также твердотопливную баллистическую ракетуKheibar Shekan по американским целям в регионе.