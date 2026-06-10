В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду прошло заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова, задержанного Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Обвиняемый Самедов в ходе заседания дал показания и частично признал свою вину.

Следующее судебное заседание назначено на 1 июля.

Отметим, Самедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Он был задержан Службой государственной безопасности.

Напомним, что в прошлом году Салех Самедов оказался в центре общественного скандала после участия в мероприятии по случаю 9 Мая — Дня Победы над фашизмом. Его появление с советским флагом и георгиевской лентой вызвало широкий общественный резонанс. После скандала Самедов был освобожден от должности, а позже СГБ выявила предполагаемые коррупционные преступления.