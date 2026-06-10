Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евразийский экономический союз не будет терпеть «иждивенческую позицию» со стороны Армении, если она одновременно пользуется преимуществами ЕАЭС и параллельно продвигает курс на евроинтеграцию.

По её словам, нельзя получать преференции от евразийской интеграции и одновременно готовиться к вступлению в другой экономический блок.

Комментируя обсуждения в Армении о «европейском выборе», Захарова подчеркнула, что Евросоюз в нынешнем виде якобы не способен предложить стране реальную экономическую выгоду. «Ведь Европейский союз в его нынешнем виде не в состоянии предложить своим партнерам ничего кроме экономической стагнации, абсолютно бездумной гонки вооружений, крайне опасных внешнеполитических авантюр», — сказала она.

По её оценке, Евросоюз не готов предоставить Армении статус кандидата и фактически не рассматривает её в качестве ближайшего претендента на вступление, тогда как официальные заявления о сближении с ЕС остаются, по её словам, политической риторикой.