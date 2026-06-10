В Азербайджане наблюдается резкий рост мошеннических операций в финансовом секторе.

Об этом заявил главный специалист Департамента развития платежных систем и продуктов Центрального банка Азербайджана Эльвин Джуваров на X Международном финансовом и банковском саммите в Баку, сообщает Report.

По его словам, по мере углубления цифровизации и расширения бизнес-портфеля банков и платежных организаций случаи мошенничества также продолжают расти:

«Несмотря на устойчивое снижение в первом квартале прошлого года, начиная со второго квартала был зафиксирован резкий рост случаев мошенничества внутри страны. Наблюдаемая тенденция показывает, что в трансграничных мошеннических операциях суммы относительно невелики, тогда как количество операций выше. В этой категории преобладают операции электронной коммерции, осуществляемые без физического присутствия карты. В результате, хотя таких случаев мошенничества много по количеству, по суммам они относительно невелики».