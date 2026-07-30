Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением дальнобойных беспилотных летательных аппаратов вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных нефтеперерабатывающих мощностей России.

Об этом говорится в исследовании Financial Times, основанном на спутниковых снимках, данных теплового мониторинга и оценках аналитической группы Frontelligence Insight.

По данным издания, в последнее время украинские беспилотники наносят удары преимущественно не по топливным резервуарам, а по технологическим установкам, обеспечивающим работу нефтеперерабатывающих заводов и трудно поддающимся замене. Восстановление этого оборудования может занять несколько месяцев.

В исследовании сообщается, что одним из наиболее пострадавших предприятий стал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, следы ударов по крупным заводам в Омске, Москве и Туапсе сохраняются даже спустя несколько месяцев, а на некоторых объектах хранилища, насосные станции и трубопроводы до сих пор полностью не восстановлены.

По оценкам экспертов, удары по ключевым технологическим установкам производственного процесса имеют более долгосрочные последствия, чем атаки на топливные хранилища, и значительно ограничивают перерабатывающие возможности предприятий.

Financial Times отмечает, что, несмотря на усиление противовоздушной обороны российских нефтеперерабатывающих заводов, массированные волнообразные атаки украинских беспилотников позволяют прорывать оборону и наносить новые удары.