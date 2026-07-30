Россия при необходимости сможет без существенных сложностей заместить поставки товаров из Армении. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам министра, Евразийский экономический союз остается для Армении ключевым рынком сбыта, а также основным поставщиком стратегически важных ресурсов, необходимых национальной экономике.

При этом Решетников указал, что объем армянского экспорта в Россию и другие государства ЕАЭС не является значительным. По его словам, в связи с этим российская сторона не испытывает опасений относительно возможного прекращения поставок армянской продукции.

Говоря об энергетическом сотрудничестве, глава Минэкономразвития РФ выразил сомнение, что за пределами ЕАЭС Армения сможет получать газ на столь же выгодных условиях.

Отдельно министр прокомментировал ситуацию вокруг «Южно-Кавказской железной дороги». Он подчеркнул, что компания инвестировала значительные средства в развитие железнодорожной инфраструктуры Армении и не получила ее в безвозмездное пользование. По словам Решетникова, в случае одностороннего пересмотра действующих договоренностей требования Еревана о каких-либо дополнительных выплатах со стороны России не имеют оснований.