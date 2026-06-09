В Абшеронском районе полиция задержала водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, который стал участником громкого дорожного инцидента в поселке Масазыр. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан водитель внедорожника с госномером 77-UE-011 — Ш. Гамзаев. Автомобиль помещен на штрафную стоянку.

В МВД уточнили, что в отношении водителя принимаются меры правовой ответственности в соответствии с законодательством.

Отметим, что поводом для расследования стал дорожный инцидент, произошедший 7 июня между водителями автомобилей Mercedes G-Class и Kia Rio. Как сообщалось ранее в соцсетях, конфликт возник на дороге при выезде Kia Rio на главную магистраль на разрешающий сигнал светофора. В этот момент путь ему перегородил водитель внедорожника.

После словесной перепалки водитель внедорожника, как утверждалось, начал оскорблять оппонента, а затем, сдав автомобиль назад, умышленно совершил столкновение с Kia Rio.