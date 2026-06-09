19 граждан Азербайджана — членов экипажей судов, пострадавших в результате атак беспилотников в Азовском море 5 июня, отправлены на родину. Ожидается, что они прибудут в Азербайджан днём 9 июня.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД).

Сообщается, что в результате поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения.

«После завершения соответствующих процедур обнаруженные тела четырёх погибших граждан Азербайджана, а также двух наших граждан, остающихся в городе Ейск для их сопровождения, планируется в ближайшие дни отправить на родину», — говорится в сообщении МИД.