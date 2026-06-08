С 22 июня по 2 июля ожидается активность метеорного потока Июньские Боотиды, сообщает кафедра астрофизики Бакинского государственного университета.

Пик явления прогнозируется на 27 июня около 21:00 по бакинскому времени. Радиант потока расположен в созвездии Волопаса, поэтому метеоры можно будет наблюдать всю ночь.

В этом году ожидается слабая или умеренная активность потока. Кроме того, в период пика Луна будет находиться почти в фазе полнолуния, и яркий лунный свет затруднит видимость слабых метеоров.