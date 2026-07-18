Разработанные в Турции рубидиевые атомные часы впервые выведены в космос, где проходят испытания на низкой околоземной орбите, сообщили в Космическом агентстве Турции.

По данным агентства, рубидиевые атомные часы (RAFS), разработанные под руководством Космического агентства Турции совместно с Исследовательским институтом космических технологий (TÜBİTAK UZAY), были выведены на орбиту 7 июля в рамках миссии SpaceX Transporter-17.

Первый сигнал от RAFS, доставленного в космос в качестве полезной нагрузки спутника формата CubeSat, уже успешно принят.

В агентстве отметили, что проект рассматривается как важный этап на пути к созданию Региональной системы позиционирования и синхронизации времени — одной из стратегических целей Национальной космической программы Турции.

Ожидается, что RAFS проработает на низкой околоземной орбите не менее года. За это время специалисты оценят характеристики устройства в условиях вакуума, радиации, перепадов температур и других факторов космической среды.