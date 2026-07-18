Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки «Азербайджанские ковры — от традиции к современному искусству» в Этнографическом музее в Будапеште.

На экспозиции, организованной по инициативе Лейлы Алиевой, демонстрируются уникальные исторические ковры XVII-XX веков, а также образцы традиционного текстиля, национальные костюмы, ювелирные изделия, эскизы ковров и произведения современного искусства.

На выставке, открывшейся 25 июня, посетители имеют возможность поближе ознакомиться с уникальными традициями ковроткачества Карабаха, Ширвана, Баку и других исторических регионов, отличающимися утонченными растительными и геометрическими орнаментами, а также высокими художественными характеристиками. На экспозиции представлены работы и ковровые эскизы Народных художников Лятифа Керимова и Эльдара Микаилзаде, а также работы художника CHINGIZ-а, отражающие его современные художественные поиски, и творчество мультидисциплинарного художника Медины Гасымовой, формирующееся на стыке материала, памяти и визуальной структуры.

Основная концептуальная линия выставки — трансформация традиционного орнаментального языка в современную форму художественного выражения. Исторические ковры представлены здесь вместе с образцами современного искусства, что выдвигает на первый план вневременную актуальность, эстетическую силу и культурную значимость азербайджанских текстильных традиций. Демонстрация редких экспонатов, отражающих искусство ковроделия, являющееся одним из важнейших образцов художественного наследия Азербайджана, создает у посетителей полное и запоминающееся впечатление об этом богатом культурном наследии.

Выставка, организованная Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры, посольством Азербайджана в Венгрии, Венгерским этнографическим музеем и Азербайджанским национальным музеем ковра, продлится до 26 июля.