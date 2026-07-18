Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на мероприятиях ООН в Нью-Йорке заявил о восстановлении освобожденных территорий, реализации программы «Великого возвращения» и вкладе республики в глобальную повестку устойчивого развития.

Рзаев принял участие в Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию, где рассказал о масштабных работах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. По его словам, в рамках программы «Великого возвращения» ведется строительство «умных» и «зеленых» городов и сел, обеспечивается поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев, а гуманитарное разминирование остается одним из ключевых условий устойчивого развития.

Замминистра также отметил вклад Азербайджана в продвижение глобальной повестки устойчивого развития. В частности, он напомнил о проведении COP29, подготовке к 13-му Всемирному форуму городов, а также об участии страны в оказании гуманитарной помощи и реализации программ технического сотрудничества.

Выступая на неформальном министерском заседании Генеральной Ассамблеи ООН «Оценка текущей ситуации по Пакту во имя будущего», Рзаев подчеркнул, что реализация Пакта должна быть ориентирована на достижение практических результатов и учитывать национальные приоритеты государств.

По его словам, для развивающихся стран особое значение имеют многостороннее сотрудничество, основанное на финансировании, передаче технологий и равноправном партнерстве. Он также отметил роль Азербайджана как надежного партнера в сферах энергетики и транспортной взаимосвязанности.