Генеральный директор Henry Public Relations, соучредитель RedPresswire, политический комментатор Newsmax TV и советник по внешней политике конгрессмена США Эйба Хамадея Брайан Э. Лейб призвал отменить 907 поправку и продать американские истребители Азербайджану.

«Необходимо отменить действие раздела 907 Закона США о поддержке свободы (Freedom Support Act) 1992 года и начать продажу американских истребителей нашему надежному и проверенному союзнику — Азербайджану!», — написал он в ответ на публикацию азербайджанских СМИ об учебно-боевых полетах на самолетах JF-17C, Су-25МЛ и L-39.