Судебная система Ирана зарегистрировала более 3 тыс. исков по фактам военных преступлений, которые Тегеран связывает с действиями Израиля и США во время прошлогодней 12-дневной войны и конфликта, начавшегося 28 февраля этого года, сообщил представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангир.

По его словам, иранские власти задокументировали ущерб, причиненный в результате указанных конфликтов, а также возбудили сотни уголовных дел в отношении должностных лиц США и Израиля по обвинениям в совершении военных преступлений.

Джахангир сообщил, что причиненный ущерб классифицирован в соответствии с Римским статутом по трем категориям: военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Он также отметил, что собранные материалы, по утверждению иранской стороны, содержат свидетельства преднамеренных ударов по мирным жителям, больницам, школам, ядерным объектам и объектам критически важной инфраструктуры Ирана.

По оценке иранских властей, общий размер ущерба составляет $270 млрд.