Состояние народного художника Азербайджана Омара Эльдарова значительно улучшилось, передает Qafqazinfo.

98-летний скульптор рассказал, что продолжает лечение в домашних условиях и уже чувствует себя гораздо лучше.

«Надеюсь, что через несколько дней полностью восстановлюсь. Искренне благодарю Фонд Гейдара Алиева и уважаемую Мехрибан Алиеву за внимание, заботу и оказанную поддержку. Большое спасибо за помощь», — сказал он.

Напомним, накануне Омара Эльдарова доставили в больницу, где он прошел необходимое обследование. После осмотра врачей его отпустили домой для дальнейшего лечения.