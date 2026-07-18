Правительство Бельгии одобрило запрет на импорт товаров из израильских поселений на палестинских территориях, сообщил министр иностранных дел страны Максим Прево.

Согласно публикациям, решение предусматривает внесение изменений в королевский указ от 30 декабря 1993 года, регулирующий импорт, экспорт и транзит товаров, а также связанных с ними технологий.

Новые нормы устанавливают особый порядок для продукции, происходящей из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях — Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, а также в секторе Газа.

Как отмечают СМИ, новые правила будут применяться в рамках действующей системы предварительных разрешений и, соответственно, подпадут под существующий механизм лицензирования, контроля и санкций. Он предусматривает систематический «отказ в любом разрешении на импорт, если документы указывают или можно обоснованно предположить, что товары происходят из израильского поселения на оккупированной палестинской территории».

Проект закона также предусматривает переходный период продолжительностью 120 дней.