Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно информации, 1 июня на служебном участке пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС были задержаны граждане Афганистана — Амини Дель Ага (1999 года рождения) и Рахими Назиргюль (2003 года рождения), которые пытались нарушить государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.