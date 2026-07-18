Новое правительство Венгрии рассчитывает, что ему удастся избежать американских санкций, которые могут быть введены против основных импортеров российских нефти и газа. Как сообщил председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду, он обсуждал этот вопрос во время визита в Вашингтон с коллегами из Конгресса США.

«Я встретил понимание с их стороны и считаю, что есть хорошие шансы избежать этой проблемы», — сказал Хайду в интервью агентству MTI.

Он уточнил, что встречался с представителями Республиканской и Демократической партий в конгрессе, где подготовлен законопроект о введении Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 100% на товары из стран, которые являются основными покупателями нефти и газа у России. Венгрия относится к их числу. Законопроект предусматривает возможность исключения из санкций, если это будет отвечать интересам национальной безопасности США.

По словам Хайду, он проинформировал своих собеседников о положении в Венгрии и попросил их принять во внимание тот факт, что страна предпринимает шаги по диверсификации поставок энергоносителей, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

Новое правительство во главе с Петером Мадьяром рассчитывает достичь этой цели к 2035 году. Глава комитета по иностранным делам заявил, что в этой ситуации «было бы досадно», если бы Венгрия попала под американские санкции.