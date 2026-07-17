Журналист Олег Кашин заявил, что заявления российских официальных лиц о дружбе и нормализации отношений с Азербайджаном расходятся с кампанией, которую ведут кремлёвские телеканалы, пропагандисты и Telegram-каналы.

«Лавров, Захарова и Песков говорят о дружбе и нормализации отношений с Азербайджаном. Но одновременно кремлёвские телеканалы, пропагандисты и Telegram-помойки открыто атакуют Азербайджан и азербайджанцев», — отметил Кашин.

По его словам, после выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на Глобальном медиафоруме в Шуше и визита главы МИД Джейхуна Байрамова в Москву Баку продемонстрировал готовность оставить кризисный период позади.

«Баку показал готовность перевернуть кризисную страницу. Но в России спокойный тон снова приняли за слабость», — заявил журналист.

Кашин отметил, что после этого в российском информационном пространстве началась скоординированная кампания против Азербайджана.

«Пропаганда устроила истерику. Азербайджанскую диаспору начали записывать в ОПГ, успешных азербайджанцев объявлять агентами влияния, а самые откровенные пропагандисты потребовали массовых зачисток», — написал он.

По мнению журналиста, синхронность публикаций указывает на централизованный характер кампании.

«Кампания началась практически одновременно, а значит, команду дали сверху», — считает Кашин.

Отдельно он обратил внимание на критику в адрес первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

«Особенно показательной стала травля Михаила Гусмана. Он около сорока лет работал в российском информационном пространстве, но после тёплых слов Алиева его объявили чуть ли не азербайджанским шпионом», — отметил журналист.

Кашин также связал усиление антиазербайджанской риторики с внутренними проблемами России.

«Признать провал Кремль не может, поэтому пропаганде нужен новый враг. Вчера ими были украинцы, сегодня очередь дошла до азербайджанцев», — заявил он.

По его словам, ещё одной причиной раздражения является восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности.

«Азербайджан восстановил территориальную целостность и ликвидировал сепаратистскую структуру, которую Москва десятилетиями использовала для давления на Баку», — написал Кашин.

Он добавил, что часть российских политических кругов не может смириться с изменением ситуации на Южном Кавказе.

«Москва привыкла считать Южный Кавказ своим задним двором. Но эта эпоха закончилась. После второй Карабахской войны Азербайджан уже невозможно запугать угрозами, посредниками и телевизионной истерикой», — подчеркнул журналист.

Комментируя высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Кашин отметил, что они отражают отношение российских властей к соседним государствам.

«Это сказал не случайный блогер, а представитель российского государства», — заявил он.

По мнению Кашина, политика давления лишь подталкивает страны региона к укреплению отношений с другими партнёрами.

«Москва продолжает угрожать соседям, а затем удивляется, почему страны региона укрепляют связи с Турцией, Китаем, Европой и Соединёнными Штатами Америки. Ответ простой: государства ищут партнёров, а не хозяев», — написал журналист.

В завершение он подчеркнул, что готовность Баку к диалогу не следует воспринимать как слабость.

«Азербайджан предложил перевернуть страницу не из страха и не из слабости. Спокойствие сильного государства не означает покорность», — заявил Кашин.

«Азербайджан протянул руку для диалога. Но молча терпеть антиазербайджанскую истерику он не будет. Дружба не строится на угрозах. Партнёрство не строится на ксенофобии. А утраченное влияние невозможно вернуть ненавистью», — резюмировал журналист.