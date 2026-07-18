Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Руто и потребовали выкуп в размере 5 биткоинов (около $320 тыс.), сообщает портал kenyans.co.ke.

В правительстве страны уже подтвердили факт кибератаки.

После взлома злоумышленники изменили содержимое главной страницы сайта, разместив обращения к главе государства, адрес криптовалютного кошелька и требование о выплате выкупа. В случае отказа они пригрозили опубликовать имеющуюся у них информацию. После выявления кибератаки доступ к ресурсу был временно ограничен.

Министр информации, связи и цифровой экономики Кении Уильям Кабого сообщил, что власти начали расследование инцидента и принимают меры по устранению его последствий. По предварительной информации, злоумышленникам не удалось получить доступ к конфиденциальным данным, а признаков их утечки или утраты не выявлено.