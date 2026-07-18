Российские военные меняют тактику применения беспилотников типа «Шахед», переходя к единичным, но более сложным ударам, сообщил советник президента Украины Сергей Бескрестнов («Флэш»).

«Шахеды» все чаще отходят от тактики массовых атак, переходя к нанесению единичных, но более сложных ударов в режиме ручного управления», – заявил Бескрестнов.

Он также прокомментировал опубликованную ранее видеозапись.

«На видео «Шахед» для атаки цели опустился до уровня 22 метров. Замысел заключался в том, чтобы выйти из зоны видимости наших РЛС и перехватчиков. Но наши ребята справились», – отметил он.

По словам Бескрестнова, изменение тактики со стороны противника требует от украинских сил оперативной адаптации мер противодействия.