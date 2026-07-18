Главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора высказались за немедленное прекращение боевых действий между США и Ираном и подчеркнули важность обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Основной темой беседы стала ситуация в зоне Персидского залива на фоне продолжающегося противостояния между США и Ираном. Министры провели «сверку часов» по развитию событий в регионе.

«С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса. Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики», – говорится в сообщении.

Лавров и Аль Нахайян также обсудили дальнейшее развитие российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономического и спортивного сотрудничества, и подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации по внешнеполитическим вопросам.