В Азербайджане объявлен приём учащихся в общеобразовательные учреждения, где в 2026–2027 учебном году будет применяться новая профильная модель обучения для 10–11 классов.

Как сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, проект направлен на усиленную подготовку школьников к поступлению в высшие учебные заведения непосредственно в школе, без необходимости дополнительного репетиторства.

Для этого разрабатываются специальные учебные планы и углублённые программы по предметам с учётом требований вузов.

В текущем учебном году новая система уже действует в 14 школах страны. По ней обучаются 1584 старшеклассника: 1178 учеников 10-х классов и 406 учеников 11-х классов. В проекте задействованы 263 педагога, прошедшие специальный отбор.

В агентстве отметили, что результаты пилотного проекта оказались положительными. Посещаемость в большинстве школ составляет 95–100%, а средние результаты выпускных экзаменов превышают показатели по соответствующим городам. Число учеников, набравших менее 100 баллов, сведено к минимуму.

С учётом полученных результатов власти планируют поэтапно расширить сеть школ, работающих по новой модели, до 100 учебных заведений.

Желающие обучаться по новой профильной системе могут обратиться в региональные управления образования для получения дополнительной информации.