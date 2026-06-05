По данным отчёта ACI EUROPE за апрель 2026 года, авиационный рынок Азербайджана оказался в числе направлений, где зафиксировано заметное снижение пассажиропотока на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В частности, пассажиропоток в аэропортах Азербайджана сократился на 12,9% по сравнению с апрелем 2025 года. Это одно из более резких падений среди стран региона и объясняется, по оценке ACI EUROPE, высокой зависимостью транзитных и прямых маршрутов от направления Ближнего Востока, а также перераспределением сезонного спроса из-за смещения пасхальных праздников.

В Грузию в апреле прибыло еще меньше пассажиров, чем в Азербайджан — снижение составило 16,3%.

Тем временем, пассажиропоток в европейской сети аэропортов снизился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Пассажиропоток на рынках за пределами ЕС сократился на 7,6%, в то время как в регионе ЕС+ он вырос на 0,6%. Среди крупнейших европейских аэропортов рост зафиксирован только в Барселоне, Мадриде и Амстердаме-Схипхоле.

В Израиле количество пассажиров в аэропортах увеличилось на 73,4%. Резкое падение наблюдалось и в других регионах. Пассажиропоток в турецких аэропортах сократился на 5,1%. В аэропорту Стамбула (IGA) пассажиропоток снизился на 6,8%, а в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен — на 3,4%.

Из-за забастовок в Германии аэропорт Мюнхена зафиксировал снижение на 16,4 процента, аэропорты Франкфурта и Гатвика в Лондоне — на 11 %, а аэропорт Хитроу в Лондоне — на 8,8 и 5,34 процента соответственно. Показатели в Риме (аэропорт Фьюмичино) и Париже (аэропорт Шарль де Голль) остались относительно стабильными.

В то же время в Северной Македонии зафиксирован рост на 30,6%, в Албании — на 25,3%, а в Молдове — на 24,6%. Среди важнейших европейских аэропортов рост пассажиропотока зафиксирован в испанских аэропортах на 3,7%.