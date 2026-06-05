Президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых СМИ на полях ПМЭФ высказался об отношениях с Казахстаном, назвав казахстанских коллег «не самыми лёгкими партнёрами».

Российский лидер отметил, что связи между странами развиваются успешно и «по восходящей», однако почти по каждому вопросу идут острые дискуссии.

«Хочу сразу отметить, что наши казахстанские друзья, партнёры — не такие уж и лёгкие партнёры. У нас почти по каждому вопросу всегда идёт весьма острая дискуссия. Это касается финансовых взаимоотношений, отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов», — заявил Путин.

При этом он добавил, что обе стороны готовы искать компромиссы ради общей стратегической цели — повышения благосостояния граждан двух стран.

Отдельно Путин остановился на энергетике и проекте строительства первой АЭС в Казахстане.

«Казахстан — это страна с очень богатыми ресурсами, которые крайне нужны и востребованы во всём мире. Я имею в виду топливо для атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению успешно», — отметил президент РФ.

Он также напомнил, что страны ведут совместную добычу урана и планируют углублять это взаимодействие. По прогнозам, будущая АЭС позволит Казахстану покрывать до 20% своих потребностей в электроэнергии.

Кроме того, Путин упомянул сотрудничество в космической отрасли, машиностроении, образовании и экологической сфере.