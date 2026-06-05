В Лос-Анджелесе убит актер Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах «Джуманджи», «К-9: Собачья работа», «Логан» и «Топ Ган: Мэверик».

Известно, что правоохранители приехали на место происшествия в лос-анджелесский район Тарзана после звонка мужчины, который сообщил, что «только что убил человека греха». Во дворе дома полицейские обнаружили 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями без сознания. Его доставили в больницу, где актер умер.

Как сообщает журнал People со ссылкой на следствие, главным подозреваемым является 44-летний Майкл Гледхилл — сын женщины, с которой актер состоял в отношениях. По версии следствия, именно он позвонил в экстренные службы и признался в убийстве.

Позже Гледхилл был задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а сумма залога установлена в размере двух миллионов долларов. В настоящее время полиция Лос-Анджелеса продолжает расследование обстоятельств трагедии.