На пленарном заседании Милли Меджлиса 5 июня будут рассмотрены поправки в ряд законодательных актов, в частности в Трудовой кодекс, а также в законы «О правилах этического поведения государственных служащих» и «О правилах этического поведения муниципальных служащих».

Согласно поправкам, работники, сообщившие о коррупционных правонарушениях, получат дополнительные гарантии защиты от возможного давления и преследования. В том числе, при аттестации таких сотрудников уполномоченное структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за рассмотрение сообщений о коррупции, не сможет прямо или косвенно участвовать в процессе оценки.

Кроме того, если сотрудник, сообщивший о коррупции, заявит, что ему мстят за донос, обязанность доказать отсутствие связи между взысканием и сообщением о коррупции будет возложена на работодателя.

Поправки также предусматривают изменение порядка информирования о коррупции. Государственные и муниципальные служащие должны будут сообщать о подобных фактах не непосредственному руководителю, как это предусмотрено сейчас, а в специальное уполномоченное структурное подразделение или уполномоченному лицу.