Правоохранительные органы Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции провели совместную операцию против транснациональной организованной преступной группы. В ходе расследования было раскрыто убийство гражданина Казахстана Арифа Исмаилова, совершенное в марте этого года в Стамбуле, сообщили в МВД Казахстана.

Следствие установило мотив преступления, а также личности организатора и заказчика, которые находятся в международном розыске. По данным турецких СМИ, после убийства были задержаны двое граждан Грузии, пытавшихся покинуть страну.

Расследование также позволило раскрыть другие тяжкие преступления, совершенные участниками ОПГ в Казахстане. В Алматы задержан один из предполагаемых киллеров группировки, подозреваемый в покушении на убийство в августе 2025 года. У него изъяли пистолет, а уголовное дело уже направлено в суд.

Кроме того, в Казахстане и Грузии задержаны другие предполагаемые участники преступной сети, причастные к вооруженным нападениям. По версии следствия, группировка пыталась установить влияние на бизнес отдельных представителей диаспор. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают всех участников преступной организации и собирают доказательства.