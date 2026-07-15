Проведение первого заседания Технического комитета в рамках Хартии сотрудничества ОПЕК+ в Баку свидетельствует о высокой оценке роли Азербайджана в мировой нефтяной промышленности и международном энергетическом сотрудничестве.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на открытии первого заседания Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+ в столице, сообщает Report.

По словам министра, выбор Баку в качестве площадки для проведения мероприятия не является случайным. Он подчеркнул, что многолетнее участие Азербайджана в реализации Декларации о сотрудничестве ОПЕК+ подтверждает успешное и последовательное развитие взаимодействия страны с организацией.

Пярвиз Шахбазов также напомнил об историческом вкладе Азербайджана в развитие мировой нефтяной отрасли. В частности, он отметил, что в штаб-квартире ОПЕК в Вене представлено изображение первой в мире промышленной нефтяной скважины, пробуренной в 1846 году в бакинском поселке Биби-Эйбат, что, по его словам, подчеркивает особое место Азербайджана в истории мировой нефтедобычи.