Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от идеи введения 20-процентного компенсационного сбора за проход судов через Ормузский пролив в пользу торговых и инвестиционных соглашений.

«Основываясь на весьма продуктивных переговорах с лидерами Ближнего Востока, я решил заменить 20% компенсационного сбора США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами. Эти инвестиции будут огромными», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также объявил о введении «полной морской блокады» Ирана, которая будет распространяться на все суда, следующие в порты страны или выходящие из них, а также на суда с любыми иранскими грузами.

«Ормузский пролив открыт для движения всех судов, за исключением Ирана», – добавил Трамп.