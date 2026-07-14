В Баку с 15 июля будет изменена схема движения регулярного автобусного маршрута №39 для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, следующих от улицы Мухаммеда Хиябани в жилом массиве Ясамал к станции метро «Ичеришехер», сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Конечный пункт маршрута перенесут на улицу Истиглалийет — к Парку имени Низами.

Кроме того, на линии обновят подвижной состав. На маршруте будут работать только автобусы, оснащенные двигателями на сжатом природном газе (CNG).

Стоимость проезда сохранится на уровне 0,6 AZN.