Целью предательского шага, предпринятого 15 июля 2026 года, было ввергнуть Турцию в хаос.

Об этом посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн заявил на памятном мероприятии в Баку по случаю 15 Июля — Дня демократии и национального единства Турции, передает Report.

По его словам, эта попытка, осуществленная террористической группировкой FETÖ, была решительно отвергнута турецким народом.

«Мы благодарны президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за то, что они с первых минут осудили попытку государственного переворота и встали на сторону Турции. В ходе этого процесса еще раз был продемонстрирован принцип «Одна нация, два государства»», — сказал Акгюн.

Посол заявил, что Турция при единстве государства и нации будет всегда продолжать борьбу против террористической группировки FETÖ.

В завершение своего выступления посол сказал, что память о погибших в ночь на 15 июля никогда не будет забыта.