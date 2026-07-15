Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля прибыла с официальным визитом в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в X.
По словам главы Еврокомиссии, это уже одиннадцатый визит в украинскую столицу с начала полномасштабной войны.
«Это особый момент. Украина набрала мощный военный импульс. Ситуация меняется к лучшему», — заявила фон дер Ляйен.
Во время визита она планирует представить новые инициативы по интеграции оборонной промышленности Украины и Европейского союза. Целью сотрудничества станет расширение совместного производства вооружений и ускорение поставок.
Кроме того, стороны обсудят дальнейшее продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС, а также подготовку страны к предстоящему зимнему периоду.
Вместе с Урсулой фон дер Ляйен в Киев также прибыли президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду и президент Сербии Александр Вучич.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026