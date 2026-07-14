Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду посетит Киев, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. Об этом пишет «Европейская правда».

Он приветствовал ратификацию Верховной радой соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией и сообщил о предстоящем визите Фидана.

«Я искренне благодарю депутатов за поддержку этого важного решения. Это соглашение является результатом многолетней настойчивой, а порой и сложной работы, и сегодняшнее голосование превращает наши совместные усилия в реальное достижение», – написал Сибига в соцсети X.

По словам министра, соглашение открывает новую страницу в развитии торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между двумя странами, создавая новые возможности для бизнеса и граждан.

«С нетерпением жду встречи с Хаканом завтра в Украине, когда мы продолжим развивать наше стратегическое партнерство во всех сферах, представляющих взаимный интерес», – подчеркнул Сибига.