На карте мира появляется новая горячая точка. Планомерно разогревается ситуация вокруг Йемена. Чего, начистоту говоря, следовало ожидать. Йеменские хуситы наносят ракетные удары по территории Саудовской Аравии, системы ПВО королевства отражают атаки.

По данным Минобороны Саудовской Аравии, хуситы применяют баллистические ракеты, которые направлены на южные районы королевства. Целью атаки стал международный аэропорт «Абха» в провинции Асира на юго-западе Саудовской Аравии. По некоторым данным, ракеты достигли объекта, в результате чего ему был причинён ущерб. Строго говоря, ранее хуситы уже обвинили Саудовскую Аравию в ударе по аэропорту, целью которого была попытка воспрепятствовать посадке иранского самолёта с делегацией движения, возвращавшейся из Тегерана после похорон аятоллы Али Хаменеи. Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что действия Саудовской Аравии «положили конец этапу деэскалации». Он добавил, что «эта агрессия не останется без ответа».

На этот обмен ударами уже обратили внимание США. Дональд Трамп заранее одобрил проведение Саудовской Аравией военной операции против контролируемого хуситами аэропорта в Сане. По данным Axios, целью удара было нанести поражение до прибытия в аэропорт самолёта, на борту которого, предположительно, находилось руководство йеменского шиитского движения «Ансар Алла». Как утверждает Axios, перед началом операции Эр-Рияд обратился за поддержкой к Вашингтону. Во время телефонного разговора Трамп выразил одобрение планируемым действиям, после чего саудовская сторона нанесла удар по объекту.

Издание отмечает, что операция стала одной из наиболее необычных совместных инициатив США и Саудовской Аравии против поддерживаемых Ираном хуситов. После атаки представитель политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед аль-Фарах заявил, что Вашингтон подталкивает Саудовскую Аравию к прямому вооружённому противостоянию с хуситами.

Ну вот в чём вопрос: как далеко зайдёт Вашингтон в своей поддержке? Это будет только моральный жест или полноценная военная помощь?

Саудовская Аравия уже несколько лет ведёт прокси-войну с йеменскими хуситами, и затишьем здесь вовсе не пахнет. Мятеж хуситов не на шутку напугал власти королевства. Здесь не без оснований опасаются, что вслед за Йеменом могут вспыхнуть шиитские районы самой Саудовской Аравии. Но пока справиться с станциями на территории соседней страны не удалось.

Решимости хватает и у США. Если Иран взялся за «войну с проливами», а он, судя по Ормузу, взялся, и всерьёз, то рано или поздно под ударом окажется как раз Баб-эль-Мандебский пролив. Причём скорее рано, чем поздно. А это, на минуточку, 14% мирового морского трафика. Хуситы без проблем по отмашке Тегерана могут его перекрыть. И позволять это им, а в итоге Ирану, не хотелось бы. Но как это сделать, когда значительные ресурсы США оттянуты как раз на иранскую войну? Ситуация там вовсе не затихает.

На таком фоне риск перекрытия ещё и Баб-эль-Мандебского пролива если и не предопределён, то, по крайней мере, достаточно высок.