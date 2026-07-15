Гражданин Пакистана Касим Сохаил, подозреваемый в совершении киберпреступлений, будет экстрадирован из Великобритании в Азербайджан, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что компетентные органы Азербайджана и Великобритании достигли договоренности о его выдаче азербайджанской стороне.

По данным следствия, уголовное дело расследуется Главным управлением по борьбе с преступностью МВД Азербайджана. Следствие считает, что Касим Сохаил, действуя в составе организованной группы с использованием электронных информационных технологий, похищал денежные средства со счетов клиентов иностранных банков. На украденные деньги, как утверждается, приобретались товары в интернет-магазинах, работающих в Баку, после чего они реализовывались в розничной сети, а похищенные средства обналичивались.

Кроме того, следствие подозревает обвиняемого в совершении других противоправных действий.

На основании собранных доказательств Касиму Сохаилу было предъявлено обвинение. После того как он скрылся от следствия, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста, а через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку он был объявлен в международный розыск.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Великобритании.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана проводит необходимые процедуры для его экстрадиции в страну.