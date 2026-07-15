Баку — колыбель мировой нефтяной промышленности, город открыл множество страниц в истории нефти.

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на первом заседании Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+ в Баку, сообщает Report.

«Отношения ОПЕК с Азербайджаном отличные и укрепляются годами в рамках Декларации о сотрудничестве, процесса ОПЕК+ и других механизмов сотрудничества. В 1846 году в Биби-Эйбате была введена в эксплуатацию первая в мире нефтяная скважина, пробуренная механическим способом. В 1871 году создана первая деревянная нефтяная вышка, а в 1877 году — первый в мире нефтяной танкер», — сказал аль-Гайс.