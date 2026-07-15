В ряде районов Баку 15 июля временно отключат электроснабжение в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в ОАО «Азеришыг».

Подача электроэнергии будет прекращена с 10:00 до 14:00 на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Акима Аббасова и Гасан-бека Зардаби, а также частично в жилом комплексе MIDA в Ясамальском районе.

В этот же период отключения затронут улицы Низами Абдуллаева и Гурбана Садыга в Низаминском районе, а также улицы Мамеда Саида Ордубади и Мирзааги Алиева в поселке Бузовна Хазарского района.

Как отметили в компании, ремонтные работы проводятся для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.