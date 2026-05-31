Администрация президента США Дональда Трампа считает, что определенность по сделке с Ираном может появиться к концу следующей недели, при этом Вашингтон готов подождать, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Сделка состоится. Мы еще увидим, что она неизбежна. Мы готовы подождать, чтобы президент получил то, о чем просит. Может, неделю. Может, меньше. Может, больше. В конце недели, надеемся, будет какой-то результат», – заявил чиновник порталу.

Между тем газета New York Times сообщила, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по урегулированию конфликта с Ираном и передал Тегерану обновленные предложения. По данным источников издания, президента США не устраивают положения, касающиеся разморозки иранских активов, а также темпы реакции Тегерана на инициативы США. Отмечается, что новый, более «жесткий вариант» соглашения призван ускорить переговорный процесс и усилить давление на иранскую сторону.