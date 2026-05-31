Полиция Франции задержала 416 человек на фоне беспорядков в ряде городов страны, возникших после победы «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньеса.

Как отметил министр, в парижской агломерации были задержаны 283 человека. Глава ведомства также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали семь сотрудников полиции.

Финальный матч Лиги чемпионов прошел в Будапеште, где парижский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились вничью – 1:1, в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ – 4:3.