«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Основное время матча и экстра-таймы завершились ничьей — 1:1, в серии пенальти сильнее оказался парижский клуб. Счет на 6-й минуте открыл немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. На 65-й минуте в составе «ПСЖ» отличился Усман Дембеле, реализовавший пенальти, который заработал Хвича Кварацхелия. Финал ЛЧ дошел до серии пенальти впервые с 2016 года.

«ПСЖ» — первый французский клуб, в третий раз пробившийся в финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, и первый представитель своей страны, вышедший в финал дважды подряд. В прошлом году парижане стали вторым французским клубом в истории, завоевавшим трофей.