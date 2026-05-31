Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над исторической крепостью крестоносцев Бофор, расположенной на стратегически важной высоте на территории Ливана. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, установление контроля над Бофором рассматривается как один из ключевых этапов наземной операции Израиля, поскольку крепость расположена на скале высотой около 700 метров.

С этой позиции обеспечивается полный визуальный и огневой контроль над долиной реки Литани, а также над приграничными районами северного Израиля, добавил глава Минобороны.