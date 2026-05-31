Число погибших в результате аварии с участием междугороднего автобуса в турецкой провинции Денизли на юге страны возросло до восьми, еще 33 человека получили травмы, сообщает телеканал TGRT Haber.

По данным местных властей, которые приводит телеканал, среди погибших – девятимесячный ребенок и гражданин Кыргызстана.

Семь человек погибли, еще 30 получили травмы в результате аварии междугороднего автобуса в провинции Денизли на юге Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Автобус выполнял рейс из Измира в Анталью. ДТП произошло на трассе Денизли – Айдын в районе населенного пункта Саракёй, где транспортное средство по пока не установленной причине врезалось в дорожное ограждение и загорелось.

На место происшествия были оперативно направлены спасатели, пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии.

По информации телеканала, в автобусе находились 37 граждан Турции.