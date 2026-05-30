Посольство Азербайджана в Вашингтоне организовало в Центре Кеннеди официальный прием по случаю 28 мая — Дня независимости и Дня Вооруженных сил.

Как сообщили в диппредставительстве, в мероприятии приняли участие правительственные чиновники и военнослужащие США, а также дипломаты и члены азербайджано-американской общины.

На церемонии были подчеркнуты сила стратегического партнерства Азербайджана и США, а также расширение сотрудничества в сферах обороны, экономики и обеспечения региональной безопасности.